Санкт-Петербург, 17 апреля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Снежная и морозная погода по-прежнему не хочет оставлять Северную столицу. В первой половине дня 17 апреля в Петербурге местами вновь отмечены снегопады. Всего же в этом зимнем сезоне, с 16 октября 2016 года по настоящее время, в городе выпало 192 см снега. Об этом сегодня сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Карина Саввина ИА REGNUM Уборка снега в центре Петербурга

В связи с продолжающимися снегопадами и отрицательной температурой воздуха дорожные предприятия продолжают работу в зимнем режиме, несмотря на официальное завершение 16 апреля зимнего дорожного сезона.

«Предприятия будут работать в «антиснежном» режиме столько времени, сколько потребуется <…> Сегодня на дорогах и тротуарах работают 550 спецмашин и 970 специалистов ручного труда», — заявили в комитете по благоустройству.

Там отметили, что за минувшую неделю, когда в город вновь вернулась зимняя погода, в среднем по городу выпало 14 см снега. При этом в пригородных районах высота снежного покрова превысила 25−30 см, а, например, в Кронштадте выпало 37 см снега.

Как сообщают в смольнинском ведомстве, специальная техника круглосуточно подметает дороги и тротуары. Перерыв в ее работе происходит лишь в утренние и вечерние часы пик, чтобы не создавать автомобильных заторов.