Калуга, 17 апреля, 2017, 13:25 — ИА Регнум.



Periloker Удостоверение гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу

Боровский районный суд Калужской области вынес оправдательный приговор по делу Рахима Зайнутдинова. Молодого человека, который добивался права на альтернативную гражданскую службу (АГС), обвиняли в уклонении от призыва в армию. Об этом 17 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила правозащитник Татьяна Котляр.

По ее словам, Рахим Зайнутдин ранее уже прошел военную службу по призыву в Узбекистане, так как являлся гражданином этого государства и постоянно там проживал.

В октябре 2015 года он по программе переселения соотечественников приехал в город Балабаново Боровского района Калужской области. В июне 2016 года Зайнутдинов получил гражданство РФ и встал на воинский учет.

Осенью 2016 года 26-летнего Зайнутдинова вызвали в военный комиссариат, где он прошел призывную комиссию. Одновременно Зайнутдинов подал заявление на имя военного комиссара о предоставлении ему альтернативной гражданской службы (АГС). В заявлении Зайнутдинов указал, что ранее уже приносил военную присягу Узбекистану и клялся ее соблюдать, поэтому прохождение военной службы в интересах нового государства противоречит его убеждениям. По закону «Об альтернативной гражданской службе» заявление на ее прохождение должно быть подано за полгода до предполагаемого срока призыва на военную службу. То есть, в случае Зайнутдинова — до 1 апреля 2016 года. Однако в это время он еще не получил гражданство России и не мог обратиться с соответствующим заявлением в военный комиссариат. Тем не менее пропуск срока подачи заявления сочли достаточным основанием для отказа в его рассмотрении и вручили Зайнутдинову повестку. Зайнутдинов, в свою очередь, не согласился с подобным решением военкомата и обратился в прокуратуру, а также подал административное исковое заявление в Боровский районный суд, требуя признать решение об отказе в рассмотрении заявления на альтернативную гражданскую службу незаконным.

Однако 30 ноября 2016 года в отношении Зайнутдинова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), а действия военного комиссариата правоохранители признали законными. Так, следственные органы и прокуратура посчитали, что Зайнутдинов не явился по повестке для отправки в вооруженные силы, однако не учли, что его действия были направлены на попытку реализовать право на альтернативную службу и ее судебную защиту, заявила Татьяна Котляр. «Зайнутдинов не просил полного освобождения от армейской службы, а лишь заявил право пройти службу без оружия в руках, тем самым исполнив гражданский долг, в чем ему было отказано», — отметила она.

Решение призывной комиссии было обжаловано в суде. По словам Котляр, согласно общеобязательной правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, действия граждан на реализацию права пройти альтернативную службу не могут расцениваться как уклонение от военной службы. Она отметила, что заявление Зайнутдинова на альтернативную службу не было рассмотрено призывной комиссией, как требует ст. 12 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе». В данном случае, военный комиссар не имел полномочий рассматривать его единолично.

Боровский районный суд, заслушав стороны, согласился с позицией защиты Зайнутдинова и признал призывника невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 года на военную службу в России призовут 142 тысячи человек. Осенью 2016 года из Калужской области пройти службу в армии отправились 830 призывников. Отсрочки от призыва на армейскую службу для продолжения образования получили более 56% юношей, а 24% призывников освобождены по состоянию здоровья. Кроме того, более чем 600 призывникам Калужской области военкоматы не смогли вручить повестку, так как основная часть разыскиваемых граждан не проживает по месту регистрации.