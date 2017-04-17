Ростов, Ярославская область, 17 апреля, 2017, 12:41 — ИА Регнум. УФССП России по Ярославской области наложило арест на 6 квартир и земельный участок площадью 4200 кв.м., принадлежащие администрации городского поселения Ростов в рамках исполнительного производства о задолженности в размере более 105 миллионов рублей ООО «Яртехстрой». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной службе судебных приставов. В арестованных квартирах сейчас живут горожане по договору соцнайма.

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«Я вступил в должность в 2013 году и этот долг уже на нас висел. Это очень большая сумма для нашего города, и мы отбиваемся от претензий «Яртехстроя» постоянно. Сейчас приставы описали квартиры, являющиеся собственностью города, где живут люди. И участок, где мы планировали построить многоквартирный дом. Наши юристы готовятся обжаловать решение приставов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Ростова Константин Шевкопляс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задолженность администрации Ростова перед «Яртехстрой» возникла еще в 2008—2009 годах. Долг возник при исполнении муниципального контракта по строительству дорог. Деньги выделялись из федерального и облакстного бюджетов по программе обеспечения автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки.

В реализации программы участвовала компания «Яртехстрой». В 2009 году проверка областным департаментом финансов установила, что стоимость объекта превысила реальную на 342 млн рублей, кроме того, выяснилось, что при строительстве дорог бухучет не велся, а из бюджетных 286,9 млн рублей, поступивших от администрации города Ростова за выполненные в 2008 году работы, расходы, оформленные соответствующими актами и связанные непосредственно с выполнением контракта, составили всего 27 млн рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере неустановленными лицами при исполнении муниципальных контрактов.

Уголовное дело в августе 2015 года было прекращено судом из-за истечения срока привлечения обвиняемых к уголовной ответственности. В 2010 году оплата по контракту не производилась — причиной этому стали проверки, а в конце того же года 170,75 млн рублей вернулись в федеральный бюджет. Повторная экспертиза объекта показала, что его стоимость составляет 562,4 млн рублей — именно на основании этой суммы администрацией Ростова и ООО «Яртехстрой» было заключено дополнительное соглашение от 18 марта 2010 года. В том же году «Яртехстрой» обратилась с требованием взыскать задолженность по муниципальному контракту в Арбитражный суд Ярославской области — на 130 млн рублей.

Ранее по этому долгу приставы уже арестовывали в Ростове дом культуры, однако взыскать средства тогда так и не удалось.