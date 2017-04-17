Москва, 17 апреля, 2017, 12:33 — ИА Регнум.

В Госдуме предлагают льготы отечественным фармпроизводителям в случае запрета поставок российских лекарств на Украину — они могут лишиться второго по объему рынка сбыта, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В случае закрытия украинского рынка годовые потери российских производителей лекарств могут составить до 1,5 млрд рублей, отмечает депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов.

«В экономической войне — это старое известное правило — победителей не бывает, рано или поздно все барьеры уходят, и мир положительно сказывается прежде всего на благосостоянии граждан», — отмечает парламентарий.

По его мнению, в случае эмбарго со стороны Украины Госдума должна «помочь отечественным производителям, поддержать их льготами».

«Это никогда не бывает лишним, а в случае с потерей второго по величине рынка поставок — попросту необходимо условие», — считает депутат. «Честно могу сказать: буду лоббировать это предложение, чтобы вслед за украинскими потребителями не пострадали и российские», — заключил он.

Министерство здравоохранения Украины предлагает полностью запретить поставки лекарств из России. В общем объеме продаж они занимают 2%, большую часть можно заменить аналогами, отмечают в республике. По данным аналитиков RNC Pharma, в 2016 году российских лекарств на Украину завезено на сумму 2,1 млрд рублей.