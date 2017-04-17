Оренбург, 17 апреля, 2017, 12:33 — ИА Регнум.



Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

В Оренбургской области губернатор лично оценил паводковую ситуацию в Светлинском районе, где с 15 апреля из берегов вышла река Буруктал. Глава региона встретился с пострадавшими жителями и заверил, что все они получат помощь. Средства для этого будут выделены из резервного фонда правительства области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На данный момент уровень воды в Светлинском районе уменьшился на 50−60 сантиметров. В поселке Целинный остаются подтопленными 22 домовых территории. В поселке Степном подтопленных подворий нет.

Сейчас в районе работает комиссия по составлению ущерба. На 17 апреля запланирована откачка воды, осмотр построек, осушка домов с помощью тепловых пушек, вывоз мусора с территорий, обследование домашнего скота на инфекции, проверка качества воды.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, проведено четыре взрыва для ликвидации заторных явлений на реке Буруктал. Не исключено, что придется провести еще два взрыва. Ночью 17 апреля в район отправили 19 тепловых пушек для того, чтобы оказывать помощь населению для просушки жилья.

В Новосергиевском районе (запад области) за ночь наблюдалось незначительное увеличение подтопленных дворовых территорий (с 51 до 57). Ситуация находится на контроле, уровень воды в реке Самара в районе Новосергеевки не повышается.

В Сорочинском городском округе все дворы и дворовые территории освободились от воды, подтоплений нет. В Тоцком районе порядка 110 дворовых территорий подтоплены, вода убывает. «Мы надеемся, что в ближайшие день-два на западе области движение паводковых вод уже практически прекратится», — сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Оренбургской области (по антикризисному управлению) Николай Платонихин.

На территории Оренбуржья на 17 апреля подтоплены 33 низководных моста в 16 муниципальных образованиях, всего подтоплено 56 приусадебных участков.