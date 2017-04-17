Киев, 17 апреля, 2017, 17:16 — ИА Регнум.



Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

16 апреля в Донбассе противоборствующие стороны вели краткосрочные обстрелы без применения тяжелой артиллерии. В частности зафиксировано применение минометов, БМП, БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 17 апреля сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР, штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Так, по данным Народной милиции ДНР, 16 апреля Вооруженные силы Украины 20 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в восьми населенных пунктах Донбасса. «За прошедшие сутки ВС Украины 20 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись восемь населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее 16 апреля НМ ДНР призвала украинских военнослужащих прекратить обстрелы позиций ДНР на период пасхальных праздников. «Мы выражаем намерение и надежду на соблюдение перемирия, установленного на наш общий великий праздник Светлого Христова Воскресения», — сказал заместитель командующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за прошедшие сутки ВСУ 35 раз открывали интенсивный огонь по позициям ДНР. В результате ведения боевых действий поврежден жилой дом в прифронтовом пос. Трудовское в Волновахском районе (под Донецком).

Народная милиция ЛНР вторые сутки фиксирует соблюдение режима тишины со стороны ВСУ. «За сутки нарушений режима прекращения огня украинскими силовиками не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В свою очередь, 17 апреля пресс-служба штаба АТО информирует, что ВС ДНР и ЛНР продолжают «провокационные обстрелы» украинских войск. Так, за минувшие сутки войска противника 22 раза обстреляли позиции ВСУ. «За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Мариупольском направлении под минометный огонь ДНР попали украинские позиции в Гнутово, Павлополе и Водяном. «На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал морских пехотинцев вблизи Павлополя. По позициям в районе Гнутово враг бил из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Водяного применял 82-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы. По защитникам Широкино и Лебединского вел огонь из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, в районе Авдеевки (Донецкое направление) позиции ВСУ были обстреляны из гранатометов и пулеметов крупного калибра, опорные пункты ВСУ вблизи Зайцево — из вооружения БМП и гранатометов. При этом украинские войска на шахте «Бутовка» (Ясиноватский район) и в Мироновском накрыло огнем из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Также минометные обстрелы зафиксированы на Луганском направлении. «По позициям вблизи Катериновки противник применил минометы калибра 120 мм и автоматические гранатометы. Опорные пункты в районе Новоалександровки враг обстреливал из стрелкового оружия», — информирует штаб АТО.

В то же время украинский журналист, главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в Facebook рассказ об украинском военном волонтере Александре Жамойдо, который поражает внешним сходством с бывшим президентом США Бараком Обамой.

В частности, Бутусов предложил 50-летнему волонтеру сменить позывной «Цыган» на новый — «Обама». Ранее Жамойдо был машинистом киевского метро, принимал участие в майдане, а теперь занимается волонтерством и возглавляет организацию «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Киево-Святошинского района Киева.

Накануне Пасхи «Обама» с соратниками собрали пятитонную машину подарков, пасок, яиц и выехали на фронт поздравить украинских солдат. Заезжали во все подразделения подряд от Авдеевки до Волновахи.

Напомним, 16 апреля пресс-служба НМ ДНР проинформировала о 35 обстрелах позиций ДНР в 13 населенных пунктах. Отмечалось, что ВСУ применяли минометы, БМП, БТР, зенитные установки и стрелковое оружие. В частности 15 апреля в 20:00 в Петровском районе Донецка частичные разрушения получил дом по ул. Мамина-Сибиряка. Жертв нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте-апреле 2017 года в Минске представители России, Украины и ОБСЕ в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе дважды согласовывали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. При этом стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками. Несмотря на Пасху, противоборствующие стороны продолжают вести позиционные бои низкой интенсивности.