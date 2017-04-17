Ремонт оползневого участка под Севастополем может растянуться на всё лето
Севастополь, 17 апреля, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Научно-технический совет Федерального дорожного агентства в Москве не принял окончательного решения по способу проведения ремонтных работ на участке трассы Севастополь-Симферополь, разрушенного оползнем в марте. Принятие решения отложено до 21 апреля. Об этом 17 апреля на аппаратном совещании заявил заместитель губернатора Владимир Базаров, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В пятницу в Росавтодоре состоялся научно-технический совет. Окончательного решения не выдано. Ученые мужи взяли еще неделю на дополнительное рассмотрение результатов экспертизы, но нам даны рекомендации заниматься дренажной системой», — сказал Базаров.
Подрядчик «ДТК групп» 17 апреля приступит к указанным работам, при этом, как уточнил Базаров, выемку грунта производить не будут из-за угрозы обрушения железной дороги.
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Трасса Севастополь — Симферополь: сроки и способы ремонта неизвестны
Директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов, ранее заявлявший, что дорогу отремонтируют 29 апреля, сделал новый прогноз: «От 1,5 до трех месяцев».
Пока же до окончания ремонта провала автомобилисты могут пользоваться дорогой-дублером через село Поворотное.
Напомним, оползень полностью разрушивший 300 метров трассы Севастополь — Симферополь привел к тому, что власти признали происшествие чрезвычайной ситуацией природного характера и выделили из Резервного фонда 70 млн рублей на ремонт дороги. По мнению подрядчика, оползневые процессы могли спровоцировать забитая дренажная система и водостоки.
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