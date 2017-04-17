Севастополь, 17 апреля, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Научно-технический совет Федерального дорожного агентства в Москве не принял окончательного решения по способу проведения ремонтных работ на участке трассы Севастополь-Симферополь, разрушенного оползнем в марте. Принятие решения отложено до 21 апреля. Об этом 17 апреля на аппаратном совещании заявил заместитель губернатора Владимир Базаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Дорога, разрушенная оползнем

«В пятницу в Росавтодоре состоялся научно-технический совет. Окончательного решения не выдано. Ученые мужи взяли еще неделю на дополнительное рассмотрение результатов экспертизы, но нам даны рекомендации заниматься дренажной системой», — сказал Базаров.

Подрядчик «ДТК групп» 17 апреля приступит к указанным работам, при этом, как уточнил Базаров, выемку грунта производить не будут из-за угрозы обрушения железной дороги.

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Трасса Севастополь — Симферополь: сроки и способы ремонта неизвестны

Директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов, ранее заявлявший, что дорогу отремонтируют 29 апреля, сделал новый прогноз: «От 1,5 до трех месяцев».

Пока же до окончания ремонта провала автомобилисты могут пользоваться дорогой-дублером через село Поворотное.

Напомним, оползень полностью разрушивший 300 метров трассы Севастополь — Симферополь привел к тому, что власти признали происшествие чрезвычайной ситуацией природного характера и выделили из Резервного фонда 70 млн рублей на ремонт дороги. По мнению подрядчика, оползневые процессы могли спровоцировать забитая дренажная система и водостоки.

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