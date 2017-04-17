Киев, 17 апреля, 2017, 12:26 — ИА Регнум.



Нефть

Импорт нефти и нефтяных продуктов на Украину снизился в четыре раза с 2014 года, приводят информацию российские и таможенные службы, передает «Федеральное агентство новостей».

Причиной сокращения нефтяного импорта стало уменьшение потребления нефти и нефтепродуктов из-за кризиса экономики на Украине, пишет издание.

Согласно сообщению, в 2014 году импорт нефтепродуктов на Украину из России составил $3,1 млрд, в 2015 — $1,04 млрд, в 2016 — $720 млн.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) потребление бензина на Украине в 2014 году было на 40% больше, чем в 2016 году.

Отмечается, что на Украину нефтепродукты поставляет, в основном, Белоруссия, а сырую нефть — Азербайджан и Казахстан.

Как считают эксперты, объемы импорта нефти и нефтепродуктов из России на Украину продолжат снижаться, возможно, более низкими темпами. При этом в целом доля украинского экспорта для России снизилась с 4,5% до 1,8%. В денежном выражении это выглядит следующим образом:

в 2011 году общий экспорт из России на Украину составил $29,5 млрд;

в 2015 году общий экспорт из России на Украину составил $5 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после Евромайдана, который прошел на Украине в 2013—2014 годах, в результате неконституционного переворота в «незалежной» сменилась власть.

Новое правительство Киева заявило о курсе в Европу, и одновременно с этим оно начало рвать все отношения с Россией, называя ее «врагом» и «оккупантом».

Несмотря на мнимую приверженность новой власти Украины «европейским демократическим ценностям», проводимые по указке МВФ реформы в стране привели «незалежную» к экономическому и социальному кризису.