Екатеринбург, 17 апреля, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Отставка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначение его же временно исполняющим обязанности главы региона — это очередная победа «группы Собянина». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политолог Алексей Швайгерт.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

«Первая часть интриги разрешена — Куйвашев идёт на выборы. Можно долго говорить о проблемах региона или искусственном характере перемирия города и области, но «группа Собянина» очевидно одержала очередную убедительную победу. Сергей Семёнович продолжает контролировать не только Москву, но и три крупных и экономически развитых уральских региона, включая Свердловскую область. Это, конечно же, свидетельствует об его серьезном аппаратном весе и высоком личном доверии Путина. Ни одна другая группа влияния так и не смогла завести в качестве врио альтернативного кандидата ни в Пермский край, ни в Свердловскую область. Вторая часть интриги — готов ли сейчас кто-то реально к предвыборной игре на ослабление Куйвашева тактически и Собянина — стратегически? Я уверен, что Ройзман или Бурков при соответствующей цели, амбициях, поддержке и ресурсах могли бы навязать острую борьбу за губернаторское кресло в регионе. Единственный вопрос всё в том же крупном политическом или экономическом интересанте, который готов предпринять активные шаги в этом направлении. У меня здесь нет однозначного ответа: стоит посмотреть на кандидатуры тех, кто заявится на выборы и ситуацию прохождения муниципального фильтра», — считает Алексей Швайгерт.

Напомним, что ранее о своих амбициях на пост главы региона заявляли лидер регионального отделения «Справедливой России» Александр Бурков и глава свердловского отделения «Патриотов России» Сергей Ярутин. Также стало известно о неформальных переговорах мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и заместителем председателя центрального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» Владимиром Ворожцовым. По мнению политологов, глава областного центра может выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора именно от этой партии, что позволит ему преодолеть муниципальный фильтр.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России Владимир Путин назначил Евгения Куйвашева временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Выборы главы региона состоятся осенью 2017 года в единый день голосования.