Вашингтон, 17 апреля, 2017, 12:27 — ИА Регнум.



The plague Вид с гипотетической планеты, вращающейся вокруг альфы Центавра A, в представлении художника

Разработчики космического зонда со световым парусом, который может быть запущен к Альфе Центавра в рамках проекта Breakthrough Starshot, не учитывают положения теории относительности Эйнштейна. Это не делает такой полет невозможным в принципе, однако заметно его проблематизирует, считает американский планетолог Дэвид Киппинг. Статья ученого опубликована в электронной библиотеке arXiv.org.

Киппинг отмечает, что классическая формула для определения скорости светового паруса не учитывает релятивистские эффекты, из-за чего результат расчета завышается на 10%. Чтобы все же выйти на расчетную скорость, потребуется нарастить мощность лазера, выступающего «двигателем».

Однако очень яркий свет, который должен разгонять «парусник», будет сильно нагревать парус. «Его создание потребует подбора очень легкого и прочного материала, способного сохранять стабильность при нагреве до сотен градусов Кельвина», — поясняет эксперт.

Дело в том, что при достижении субсветовых скоростей свойства материи и света изменяются — это предсказал Альберт Эйнштейн в своей специальной теории относительности. В частности, длина объектов сокращается, а масса растет. Это ожидает и «парусник» проекта Breakthrough Starshot.

Вместе с тем, отмечает Киппинг, уже существуют материалы, которые могут быть использованы при производстве светового паруса. Это, например, тонкие пленки из солей цинка, титана и некоторых других металлов, способные отражать до 99,99% света.

Инициатива Breakthrough Starshot была предложена известным британским ученым Стивеном Хокингом и российским миллиардером Юрием Мильнером в апреле 2016 года в рамках серии проектов Breakthrough Initiatives. Речь идет об отправке к ближайшей к Земле звездной системе — Альфе Центавра — зонда со световым парусом, разгонять который будет мощный орбитальный лазер.

Читайте также: Стивен Хокинг и Юрий Мильнер отправят нанозонд к Альфа Центавра