Волгоград, 17 апреля, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В Волгоградской области вынесен обвинительный приговор жителю Камышина, развращавшего детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР 17 апреля, перед правосудием 38-летнему мужчина пришлось ответить по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

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Пенсионер-развратник из Дагестана осуждён в Волгоградской области

Преступление против половой неприкосновенности детей злоумышленник совершил осенью 2016 года. Сентябрьским вечером мужчина пришел в один из дворов многоквартирного дома на площади Павших Борцов города Камышина. В это время там гуляли три малолетние девочки в возрасте от 4 до 10 лет. Воспользовавшись тем, что дети находились без присмотра взрослых, развратник обнажил и стал демонстрировать им свои половые органы.

Стражей порядка вызвала женщина, увидевшая происходящее из окна в своей квартиры. Прибывшие на место полицейские застигли злоумышленника на месте преступления. Как выяснилось, мужчина был пьян.

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Приговор суда оказался суров. Ближайшие 13 лет развратнику придется провести в тюрьме. Отбывать наказание, назначенное судом, он будет в колонии строгого режима.

Такой же суровый приговор был вынесен служителями Фемиды в феврале 2017 года и жителю Волгограда, но за более тяжкое преступление. Как сообщало ИА REGNUM, 64-летнего пенсионера осудили за сексуальное насилие над семилетней падчерицей. Причем действия сексуального характера девочка подвергалась неоднократно. Кроме тюремного срока суд обязал насильника компенсировать моральный вред, нанесенный ребенку. В пользу девочки мужчина должен будет выплатить 250 тысяч рублей.