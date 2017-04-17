Каракас, 17 апреля, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 17 апреля попросил вице-президента страны Тарека Эль-Айссами подать иск на оппозиционеров, которые обвиняют в «зверствах» силы безопасности государства, ссылаясь на пытки, которые, как считает оппозиция, применены к двум арестованным погромщикам.

1big.ru Николас Мадуро

«Я уполномочил вице-президента (…) подать в суд на тех оппозиционных спикеров, обвиняющих в зверствах и противоправных деяниях, которые никогда в Боливарианской Республике не совершали и не будут совершать. Иск, жалоба», — заявил Мадуро в своей речи на радио и телевидении.

Мадуро также уполномочил министра внутренних дел Нестора Реверола и главу Национальной разведки Густаво Гонсалеса Лопеса принять такие же меры.

Венесуэльский лидер призвал к «немедленной» подаче иска на тех, кто пытается «защитить» свои преступления, обвиняя в совершении зверств служителей «закона и порядка», которые «с достоинством защищают мир в Венесуэле».

Мадуро отдал распоряжение о подаче исков в ответ на обвинения в пытках во время презентации серии видео, которые, по его словам, являются частью доказательств того, что венесуэльская оппозиция пытается «погрузить страну в хаос».

Он пояснил, что это видео признаний, которые сделали люди, задержанные в связи с актами насилия, организованными во время протестов оппозиции, и эти люди связаны с политической оппозиционной партией «За свободу», лидером которой является бывший кандидат в президенты Энрике Каприлес.

В одном из видео демонстрируются предполагаемые показания полиции Алехандро Санчеса, который вместе со своим братом-близнецом Хосе, оба члены партии «За справедливость», были арестованы в ходе беспорядков 14 апреля.

Санчес признает свое участие в протестных акциях и заявляет, что они были спланированы вместе с другими насильственными действиями лидерами оппозиционной партии.

Напомним, что ранее член и один из руководителей партии «За справедливость» в Каракасе Томас Гуанипа заявил, что братьев Санчес «пытают» сотрудники Национальной разведки, чтобы «инкриминировать им факты, которых не было» и «заставить их записать видео, компрометирующее лидеров и депутатов партии».