Москва, 17 апреля, 2017, 12:06 — ИА Регнум. По делу проходят 54 человека из 24 субъектов Российской федерации, выявленных ранее. Сколько фигурантов дела задержаны и помещены под стражу — не уточняется, в отношении всех фигурантов дела продолжаются следственные действия.

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Правоохранителями было изъято из незаконного оборота боевое и модернизированное, а также подготовленное к восстановлению боевых характеристик оружие. Всего изъято 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей.

Также правоохранители изъяли 97 пистолетов и револьверов, авиационную пушку времен Великой Отечественной войны, более 180 основных частей к огнестрельному оружию, свыше 16 тыс. боеприпасов различного калибра.

У членов группы обнаружили и изъяли поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов, более 20 кг. взрывчатки, наркотики растительного происхождения и 15 ручных осколочных гранат.

Три мастерские по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия были закрыты силовиками. В настоящий момент мероприятия по перекрытию каналов поставки оружия продолжаются, идет следствие.