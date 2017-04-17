Ставрополь, 17 апреля, 2017, 12:03 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

В Пятигорске (Ставропольской край) завершено расследование дела о коррупции в МВД. На скамью подсудимых отправится бывший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по городу Пятигорску, подозреваемый во взяточничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, в апреле 2016 года участковый решил «подзаработать» на деле о мошенничестве. Он потребовал у подозреваемого 330 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела.

Предполагаемый мошенник согласился и передал деньги участковому в несколько этапов. При передаче последней суммы в размере 110 тысяч рублей сотрудник полиции был задержан службой собственной безопасности МВД.

Однако после этого он скрылся от предварительного следствия. Его искали более четырех месяцев. В отношении экс-участкового возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Сейчас оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего отправится в суд.

В региональном управлении МВД сообщили ИА REGNUM, что в отношении экс-уполномоченного полиции была назначена и проведена служебная проверка, по результатам которой он был уволен в июле 2016 года из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

На днях под коррупционную статью попал бывший заместитель руководителя следственного отдела по городу Пятигорск регионального управления СКР Денис Пасышин. Как сообщало ИА REGNUM, следствие предполагает, что он потребовал 3 млн рублей, чтобы прекратить «дело» об экономическом преступлении. Еще до возбуждения уголовного дела Пасышин был уволен из органов Следственного комитета РФ.