Челябинск, 17 апреля, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от Челябинской области задекларировали доходы и имущество за 2016 год свои и ближайших родственников. В декларациях фигурируют денежные доходы, объекты российской и зарубежной недвижимости и земельные участки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плакат. Богач и бедняк (фрагмент). 1902 год

Явным лидером по денежному доходу стал справедливоросс Валерий Гартунг. Семейная пара Гартунгов показала доход за 2016 год в 128,9 млн рублей. Кроме денег, супруги на двоих владеют земельным участком под индивидуальное жилищное строительство площадью в 9 тыс. 846 кв.м. и жилым домом площадью в 672 кв.м. Дополнительно на жену Валерия Гартунга записаны два жилых дома 288,1 кв.м. и 110,6 кв. м. в России, и квартира в Швейцарии площадью в 190 кв.м.

Напомним, Валерий Гартунг является членом комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, первым заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также заместителем председателя комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ.

Депутат от партии Единая Россия, прошедший по партийным спискам от Челябинской области, Елена Ямпольская, являющаяся заместителем председателя комитета ГД по делам национальностей, обнародовала доход в 5,6 млн рублей. Кроме этого, депутат владеет земельным участком земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства площадью 1704 кв. м., квартирой в России 86,7 кв. м. и одной третью российской квартиры площадью 57,2 кв. м.

Молодой челябинский депутат, прошедший первый раз в Госдуму от партии ЛДПР, Виталий Пашин, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, задекларировал самый маленький годовой доход из всех депутатов Госдумы от Южного Урала в объеме 1,55 млн рублей.

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев, член комитета ГД по Регламенту и организации работы Государственной думы, задекларировал доход в 5,1 млн рублей, а также квартиру в Испании 55 кв. м. Кроме зарубежной недвижимости у депутата имеется в России квартиры 31,4, 62,8 и 32 кв. м., нежилое здание 90,5 кв. м, земельный участок земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства 427 кв. м., земельный участок земли поселений 125 кв. м., земельный участок под индивидуальное жилищное строительство 11 тыс. 600 кв. м.

Владимир Бурматов, член комитета Госдумы по Регламенту и организации работы Государственной думы, задекларировал 5,7 млн рублей дохода за 2016 год и квартиру 30,9 кв. м. в общей совместной собственности.

Анатолий Литовченко, член комитета ГД по аграрным вопросам, задекларировал доход 2 млн рублей. Однако депутат владеет самым внушительным земельным участком земли для сельскохозяйственного производства — 112 тыс кв. м. Кроме этого он имеет квартиру в общей долевой собственности (¼), 165 кв. м., земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства в общей долевой собственности (¼) 1000 кв. м., земельный участок садовый 916 кв. м. и жилой дом 16,2 кв. м.

Виталий Бахметьев, член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, обнародовал доход 9,8 млн рублей. Из объектов недвижимости чиновник имеет жилые дома 236, 250,8 и 507,5 кв. м., квартиры 53,5 (¼), 42,73, 51,2 кв. м., гараж 22 кв. м. Также магнитогорец имеет земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 1723 кв. м., земельный участок под индивидуальную жилую застройку 1319 кв. м., земельный участок земли поселений 1500 кв.м.

Доход единоросса Олега Колесникова, члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, и его супруги за 2016 год составил сумму в 41,4 млн рублей. Данных о недвижимости Олегом Колесниковым не предоставлено.

Отметим, Челябинскую область в Государственной думе VII созыва представляют три депутата прошедшие в представительный орган законодательной ветви власти РФ по партийным спискам, Валерий Гартунг от партии «Справедливая Россия», Елена Ямпольская от «Единой России» и Виталий Пашин от ЛДПР. Также есть пять депутатов-единороссов, избравшихся по одномандатным округам: Андрей Барышев от Челябинского одномандатного избирательного округа №189, Владимир Бурматов от Металлургического одномандатного избирательного округа №190, Анатолий Литовченко от Коркинского одномандатного избирательного округа №191, Виталий Бахметьев от Магнитогорского одномандатного избирательного округа №192 и Олег Колесников от Златоустовского одномандатного избирательного округа №193.