Севастополь, 17 апреля, 2017, 12:10 — ИА Регнум.



SimonP Радиатор центрального отопления

За минувшую неделю (10−16 апреля) в правительство города Севастополя поступило 1553 жалобы на несвоевременно отключенное отопление. Об этом 17 апреля заявил глава управления гражданской защиты Евгений Поляков на аппаратном совещании, передают «Примечания».

По его словам, жалобы на отключенное отопление составили 53% от всего количества обращений граждан с 10 по 16 апреля.

7 апреля по распоряжению главы департамента городского хозяйства Андрея Чибисова, в Севастополе раньше срока закончили отопительный сезон, что совпало с резким похолоданием. 11 апреля Чибисов заявил, что отопление в жилых домах и социальных объектах будет восстановлено до конца недели.

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Тем не менее, тепла большинство севастопольцев не дождались — работать продолжили только батареи на социальных объектах, а также в жилых домах, находящихся на одной линии с этими объектами.

В ответ на жалобы чиновники ссылались на долгую раскачку котельных, однако в центральной аварийно-диспетчерской службе ГУПС «Севтеплоэнерго» агентству «ФедералПресс» заявили, что никаких распоряжений о запуске отопления остального жилого фонда не было.