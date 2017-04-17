Ярославль, 17 апреля, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы Сергей Балабаев («Гражданская платформа») и Василий Цепенда (ПАРНАС) разработали поправки в федеральное законодательство, устанавливающие так называемый ценз оседлости для кандидатов в губернаторы. Об этом ИА REGNUM рассказали авторы законопроекта.

Ярославская областная дума

Как говорится в пояснительной записке, ценз оседлости устанавливает, что для избрания на должность главы субъекта РФ необходимо прожить в этом субъекте в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению кандидатом. Кроме того, ценз оседлости будет считаться пройденным, если кандидат прожил в регионе в совокупности в течение 20 лет, предшествующих выдвижению.

«Тут нужно включить логику и понять, что любой человек, который не знаком с жизнью региона, с местными реалиями, проблематикой населения, историческими лакмусовыми бумажками, приезжая в регион, какое-то время тратит на ознакомление. Человек перемещается в новую среду обитания. Ему требуется больше времени и сил, чтобы адаптироваться», — рассказал Василий Цепенда.

Сергей Балабаев уточнил, что кандидат в губернаторы должен быть связан с регионом, который хочет возглавить. Законопроект, по его словам, создан для того, чтобы кандидату «не нужно было знакомиться» с субъектом РФ — по замыслу оппозиционеров, претендент на высший пост в регионе должен и так быть знакомым с местной спецификой.

Законопроект вносится в Ярославскую областную думу, которая может внести его в Госдуму РФ. Шансы на это невелики. Но даже в случае принятия, закон не будет распространяться на предстоящие губернаторские выборы в Ярославской области, которые состоятся 10 сентября.

Обязанности губернатора Ярославской области с июля 2016 года временно исполняет бывший замглавы МВД Дмитрий Миронов. До назначения врио главы региона он никак не был связан с Ярославской областью. Миронов ранее заявлял о готовности принять участие в выборах губернатора.