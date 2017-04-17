Ногинск, Московская область, 17 апреля, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Сегодня, 17 апреля, в Московской области началась профилактическая операция «Аттракцион-2017», сообщили в Минсельхозпроде.

Сергей Судейкин. Карусель. 1910

Инспекторы Управления Гостехнадзора проверят все аттракционы, расположенные на территориях парков культуры и отдыха, развлекательных и торговых центрах области.

Основными задачами профилактической операции является соблюдение порядка регистрации аттракционов, проведение техосмотра и получение допуска к эксплуатации, соблюдение правил эксплуатации аттракционов в процессе их использования, а также осуществление мониторинга возможных мест размещения новых аттракционов.

Кроме того, в Подмосковье в связи с изменениями в законодательстве региона ужесточилась административная ответственность за эксплуатацию незарегистрированных аттракционов.

Так, при эксплуатации незарегистрированных аттракционов на должностное лицо ранее налагался штраф — 5 тысяч рублей, теперь — 20 тысяч рублей. На юридических лиц — ранее был штраф в размере 10 тысяч рублей, сегодня он увеличен и составляет 70 тысяч рублей.

При функционировании аттракционов, не допущенных к эксплуатации, штраф увеличился на должностное лицо в три раза и составил — 10 тысяч рублей, а на юридическое лицо — в пять раз и составил 50 тысяч рублей.

Проверка аттракционов продлится с 17 апреля до 15 мая.

Напомним, на территории Московской области эксплуатируется всего 666 аттракционов, а в парках культуры и отдыха — 470. Наибольшее количество сосредоточено в Мытищах, Ногинске, Орехово-Зуеве.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном городе Павлово-Посад на детской игровой площадке произошло сильное подтопление. Более 20 кв. метров территории оказались под водой: детский аттракцион «кораблик», качели-балансир, горка и песочница. Администрация района была привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 20 тысяч рублей.