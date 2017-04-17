Москва, 17 апреля, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Почти в три раза снизилась доля граждан РФ, положительно оценивающих деятельность президента США Дональда Трампа — таковых теперь 13% вместо 38% месяц назад, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

По данным социологов, вероятной войну между Россией и США считают 30% респондентов (16% — что война весьма вероятна, а 14% — что она уже идет). В марте 2014 года таковых было 20% (16% — что маловероятна, 4% — что уже идет).

Еще 47% считают, что такое событие маловероятно, и абсолютно невероятно — 16%, три года назад таковых было 76% (51% — маловероятна и 25% — невероятна).

Хуже в Трампу после бомбардировки сирийского аэродрома стали относиться 39%, месяц назад доля отрицательных ответов составляла 7%. Доля положительных ответов снизилась с 38% до 13%.

В эмоциональном фоне восприятия Трампа преобладают недоверие (31%), разочарование (19%) или безразличие (29%).

Большинство респондентов отмечают ухудшение отношений России и США. 42% опрошенных считают отношения напряженными, 28% — прохладными, еще 12% — враждебными

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 11−12 апреля 2017 года методом телефонного интервью. Опрошено 1,2 тыс. респондентов.