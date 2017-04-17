Рига, 17 апреля, 2017, 12:39 — ИА Регнум. В Латвии сегодня, 17 апреля, на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории начинаются международные военные учения «Summer Shield XIV», в которых примут участие более 1200 военнослужащих, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как заявили в Министерстве обороны Латвии, в учениях, цель которых отработка навыков боевой поддержки широкого спектра, будут участвовать военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции. Учения продлятся до 30 апреля.

Напомним, учения «Summer Shield» проводятся в Латвии с 2004 года. С 2014 года они включены в список учений НАТО и открыты для участия всех стран-членов альянса. В 2016 году в учениях участвовало свыше 1300 военнослужащих.