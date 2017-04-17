Томск, 17 апреля, 2017, 11:30 — ИА Регнум.



MabelAmber Креветки

На протяжении нескольких лет аквафермерские хозяйства Мексики несут убытки из-за вируса белых пятен, убивающего креветок. Справиться с вирусом поможет препарат на основе наночастиц серебра, разработанный учеными Томского политехнического университета (ТПУ), сообщает 17 апреля пресс-служба вуза.

Как рассказал заведующий кафедрой физической и аналитической химии ТПУ Алексей Пестряков, экспорт креветок имеет большое значение для мексиканской экономики, однако в настоящее время миллионы ракообразных погибают от вируса, истощающего их организм.

Зараженную особь можно узнать по белым пятнам на панцире, при этом человеку вирус не передается. В поисках эффективного метода лечения фермерам предложили обратиться к российским ученым и их коллегам.

«Благодаря своей антимикробной активности, наночастицы серебра являются наиболее изученными наноматериалами, однако насколько эффективно будет их противовирусное действие в аквакультуре, прежде никто не исследовал», — отмечает Пестряков.

Сначала ветеринарный препарат на основе вещества «Арговит» был введен заразившимся особям креветки. Через 96 часов после ввода препарата 96% из них выжили.

Затем специалисты провели эксперимент с участием более многочисленных групп зараженных ракообразных. Через четыре дня те креветки, которые получили препарат, выжили и начали поправляться. Особи, не получившие лекарства, выжили в 10% случаев.

Отличием «Арговита» от других противовирусных препаратов является то, что он нацелен именно на уничтожение возбудителя болезни, а не на повышение иммунитета к ней. При этом сопротивляемость организма он также увеличивает.

В дальнейшем специалисты ТПУ намерены сертифицировать препарат как лекарственное средство для людей.

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