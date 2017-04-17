Анкара, 17 апреля, 2017, 11:31 — ИА Регнум. То, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган празднует свою победу, показывает, как он будет править страной в роли главы государства и правительства: громко, ярко и безрассудно, пишет Die Zeit.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Турции

16 апреля после оглашения результатов референдума как в турецких городах, так и во многих европейских на улицы вышли два лагеря: сторонники Эрдогана, празднующие победу своего президента, и противники, стремящиеся выразить свое негодование.

Несмотря на обвинения оппозиции в фальсификации голосов и требований пересчета бюллетеней, несмотря на «скудный» перевес тех, кто проголосовал за проведение конституционной реформы, а также многочисленные протесты и демонстрации, Эрдоган заявляет, что он — полноценный глава республики и отказывается от каких-либо пересмотров.

Европейские эксперты полагают, что «эффект победы» еще долго будет оправдывать поведение президента, который уже закрыл множество неправительственных СМИ в стране, выслал из государства своих противников, некоторых заключил в тюрьму и т.д. Они считают, что страна подверглась эффекту «ограниченной демократии».

Самое опасное, по мнению западных политологов, что общество Турции поляризовалось на сторонников Эрдогана и противников. Турецкие граждане, которые проголосовали за президентскую республику, руководствовались массовыми настроениями на фоне популистских обещаний нынешнего президента, а также на фоне конфликтов с европейскими странами.

Они голосовали не за институт президентства, они голосовали за Эрдогана и не догадываются, к чему могут привести конституционные изменения.

От Турции, которая была основана в 1923 праотцом тюркского народа Кемалем Ататюрком, не останется после референдума ничего. Турецкой республике пришел конец, начался этап диктатуры во главе с Эрдоганом, добавляет Die Zeit.