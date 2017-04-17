Бойсе, США, 17 апреля, 2017, 11:30 — ИА Регнум.



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Необычный способ обнаружить жителей других планет предложили ученые. Инопланетяне проявят себя при переселении на другие планеты в случае катастрофы, сообщает VistaNews.

Ученый Джей Олсон из Университета Айдахо (США) считает, что инопланетяне обнаружат себя в процессе переселения. Также это может произойти, если они надумают покорить соседнюю галактику.

Между тем, считает эксперт, большого шанса обнаружить инопланетян у жителей Земли нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года известный британский учёный Стивен Хокинг заявил, что землянам лучше не идти на контакт с возможными внеземными цивилизациями. Инопланетяне могут быть крайне опасны.

По словам ученого, контакт с инопланетянами был бы похож на встречу индейцев и Христофора Колумба. «Однажды, земляне получат сигнал с похожей планеты, но нам не стоит торопиться с ответом», — сказал он.

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