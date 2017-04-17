Волгоград, 17 апреля, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Волгоградской области торжественно и весело отпраздновали праздник Светлого Христова Воскресенья. Пасхальные службы прошли во всех православных храмах региона, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Volgograd.ru Пасхальная Полунощница

Volgeparhia.ru Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершил литургию преждеосвященных даров в храме Сергия и Германа Валаамских

Пасхальная Полунощница началась в субботу, 15 апреля, в 23:30, а в полночь — Пасхальная утреня и Божественная Литургия. Пасхальную службу в главном храме Волгоградской и Камышинской епархии — в Казанском кафедральном соборе — провел митрополит Герман. Тысячи верующих прихожан собрались в церквях и храмах, чтобы отстоять Всенощную, помолиться и вместе, с радостным возгласом «Христос Воскрес», встретить наступление светлого праздника Пасхи.

Volgograd.ru «Христос Воскрес!»

С раннего утра 16 апреля и до 13:00 по окончании Литургии в соборе православные могли осветить куличи и яйца, приготовленные к Пасхе. В 09:00 началась вторая Божественная литургия.

Volgeparhia.ru Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь

Днем 16 апреля у часовни во имя святого благоверного князя Александра Невского начался традиционный епархиальный пасхальный крестный ход. Верующие направились на Центральную набережную, где на нижней террасе митрополит Волгоградский и Камышинский Герман в сослужении епархиального духовенства совершил Пасхальную вечерню.

Volgograd.ru Митрополит Герман служит пасхальную службу

К вечерней службе по благословению владыки Германа в Волгоград была доставлена лампада с Благодатным огнём, прибывшим из храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

На центральной набережной волгоградцы поучаствовали в семейном празднике «Светлое Христово Воскресение — 2017». Взрослы и дети смогли посостязаться в катании яиц с горок, перекатывании крашеных яиц носом по столу на скорость и других веселых русских пасхальных забавах.

На выставке около фонтана «Искусство» можно было полюбоваться авторскими куличами, крашеными яйцами и декоративными пасхальными поделками.

А на сцене свое творчество представили коллективы детско-юношеских центров города и солисты «Волгоградконцерта». Также в праздничном концерте принял участие и оркестр русских народных инструментов «Царицынъ».

Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД, в храмах и церквях Волгограда и области в религиозных мероприятиях, по предварительным подсчетам, приняли участие более 37 тысяч верующих. А в день празднования Пасхи Христовой 263 кладбища в 217 населенных пунктах области, а также два крестных хода посетили почти 140 тысяч человек.

Volgeparhia.ru Литургия преждеосвещения даров

Охрану порядка в праздничные выходные обеспечивали свыше 3 тысяч полицейских, курсантов Волгоградской академии МВД России, сотрудников регионального Управления Росгвардии, военнослужащих внутренних войск, представителей общественности. Несли службу и кинологи с собаками, а на дорогах области дежурили усиленные наряды ГИБДД.

Добавим, что в ночь с 15 на 16 апреля 2017 года на территории более семи тысяч населенных пунктов России состоялось свыше 11 тысяч богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, посвященных празднованию православного праздника «Светлое Христово Воскресение Пасха». Участие в них приняли более 4,3 миллиона человек.