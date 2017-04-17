Дейр-эз-Зор, Сирия, 17 апреля, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Вертолеты ВВС международной коалиции, которую возглавляют США, высадили десант в районе Дейр эз-Зора в Сирии. Операцию против боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводили несколько десятков бойцов «Сил демократической Сирии». Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Af.mil Американский десант

По данным телеканала, атаке подверглись линии снабжения членов незаконных вооруженных формирований в пустыне у города Эль-Маядин.

После «выполнения задачи» десантники были эвакуированы, а боевики террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепили свои позиции вокруг атакованных объектов.

Подробности о результатах военной операции пока не разглашаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная коалиция во главе с США ведет операцию против террористов в Сирии с 2014 года.

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