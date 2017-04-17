Новосибирск, 17 апреля, 2017, 12:26 — ИА Регнум.



Invest.novo-sibirsk.ru Новосибирск

В Новосибирской области завершилось формирование перечня объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, было определено 55 муниципальных образований — получателей субсидии на реализацию приоритетного проекта.

Согласно перечню объектов, в 2017 году планируется благоустроить 47 общественных пространств муниципальных образований области и провести работы на 225 придомовых территориях. Это позволит привести в надлежащее состояние территории более 400 многоквартирных домов региона, в том числе, в Новосибирске будут проведены работы на 131 придомовой территории и благоустроены территории 187 МКД. Власти отмечают, что общественное обсуждение проектов муниципальных программ благоустройства в рамках проекта в регионе продолжится до 25 мая.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирской области в 2017 году составит более 700 млн рублей: из федерального — более 470 млн рублей, из областного — около 258 млн рублей. Проект коснется муниципальных образований численностью населения свыше 1 тыс. человек, в том числе моногородов р.п. Линёво, р.п. Горный, административных центров районов Новосибирской области, города Новосибирска. Областной центр получит на данные цели из федерального бюджета 200 млн рублей, из бюджета области — 140 млн рублей.

Отметим, что целью проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного в ноябре 2016 года президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны. Проект подразумевает реализацию в России к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий благоустройства, с участием общественного обсуждения объектов благоустройства.