Санкт-Петербург, 17 апреля, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Вопрос о проведении общегородского референдума относительно судьбы Исаакиевского собора в Законодательном собрании Санкт-Петербурга начнут рассматривать 21 апреля. Об этом сообщил на своей странице в соцсети один из инициаторов референдума, депутат Максим Резник («Партия роста»).

Юлия Карнаева ИА REGNUM В ожидании начала. Исаакиевский собор

«На совете фракций глава комитета по законодательству Денис Четырбок дал понять, что проект постановления ЗакСа по исаакиевскому референдуму будет рассмотрен 21 апреля на заседании комитета», — написал Резник.

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущем заседании комитета по законодательству 14 апреля было заявлено, что специалисты юридического комитета Заксобрания пока не предоставили свое заключение на заявку о референдуме.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров сообщил, что вопрос о референдуме может быть рассмотрен на пленарном заседании 26 апреля. В этот же день губернатор Георгий Полтавченко выступит в Мариинском дворце со своим ежегодным докладом перед депутатами.

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Напомним, избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора.

Инициаторы референдума намерены спросить у петербуржцев, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.