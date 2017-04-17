Референдум по Исаакию в парламенте Петербурга обсудят 21 апреля
Санкт-Петербург, 17 апреля, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Вопрос о проведении общегородского референдума относительно судьбы Исаакиевского собора в Законодательном собрании Санкт-Петербурга начнут рассматривать 21 апреля. Об этом сообщил на своей странице в соцсети один из инициаторов референдума, депутат Максим Резник («Партия роста»).
«На совете фракций глава комитета по законодательству Денис Четырбок дал понять, что проект постановления ЗакСа по исаакиевскому референдуму будет рассмотрен 21 апреля на заседании комитета», — написал Резник.
Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущем заседании комитета по законодательству 14 апреля было заявлено, что специалисты юридического комитета Заксобрания пока не предоставили свое заключение на заявку о референдуме.
Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров сообщил, что вопрос о референдуме может быть рассмотрен на пленарном заседании 26 апреля. В этот же день губернатор Георгий Полтавченко выступит в Мариинском дворце со своим ежегодным докладом перед депутатами.
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Напомним, избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора.
Инициаторы референдума намерены спросить у петербуржцев, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.