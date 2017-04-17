Сеул, 17 апреля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В Южной Корее обвинения во взяточничестве предъявлены бывшему президенту страны Пак Кын Хе и председателю Lotte Group Син Дон Бину, сообщает агентство «Рёнхап».

Korea.net Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе

Также бывшего главу государства обвиняют в принуждении, подкупе, превышении полномочий и нарушении закона о государственной тайне.

Ранее в конце марта Пак Кын Хе была помещена под стражу в изоляторе центра заключения под Сеулом. Ее направили туда прямо из здания суда, где положительно решился вопрос о выдаче прокурорам ордера на арест.

Напомним, скандал вокруг первой женщины — президента Республики Корея Пак Кын Хе начался осенью 2016 года. Ее обвинили в коррупционном сговоре с подругой Цой Сун Силь.

Скандал привел к крупнейшему за последние десятилетия политическому кризису в стране и стал причиной расследований в отношении руководства крупнейших корпораций страны, в том числе Samsung.

10 марта текущего года Конституционный суд Южной Кореи утвердил решение парламента страны об импичменте Пак Кын Хе, после чего прокуратура инициировала расследование в отношении бывшего президента.