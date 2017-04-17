Киев, 17 апреля, 2017, 11:15 — ИА Регнум.



Vidsich Сбербанк России в Киеве

Украинский филиал Сбербанка отменил ограничения на совершение операций по банковским картам, введенные ранее, сообщает пресс-служба Сбербанка, передает «Апостроф».

Согласно сообщению, Сбербанк снимает ограничения с 14 апреля 2017 года.

Отмечается, что ограничения будут сняты с выдачи наличных средств, с расчетов в торгово-сервисных сетях и интернете, с переводов средств на другие счета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта украинские неонацисты начали блокировать офисы российских банков и заниматься актами вандализма в отношении банкоматов.

Поводом для агрессивных действий националистов стало принятие Россией паспортов ДНР и ЛНР, а также заявления некоторых российских банков о том, что граждане независимых республик могут обслуживаться по паспортам ДНР и ЛНР как иностранные граждане.

В ответ Сбербанк ввел ограничения по расходным операциям по кредитным картам для физлиц.

В свою очередь, Киев наложил санкции на пять российских банков на Украине, а именно: ПАО «Сбербанк», ОАО «VS Bank», ОАО «Проминвестбанк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ Банк».

Однако, радикалы из Национального корпуса «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что действия Киева неэффективны, и объявили с 10 апреля «снятие моратория» на агрессивные действия против российских банков.

В результате, неонацисты стали физически блокировать офисы банков с российским капиталом, замуровывая их бетонными блоками.

Позже Сбербанк объявил о продаже 100% акций своего украинского отделения.