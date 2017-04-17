Симферополь, 17 апреля, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Дислоцированные в Крыму воинские части Южного военного округа (ЮВО), в том числе Черноморского флота, приступили к контрольной проверке по итогам зимнего периода обучения. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает РИА «Новый день».

Mil.ru Учения в Крыму, ЮВО

Специальные комиссии оценят уровень боеспособности войск на полигонах и в учебных центрах Крыма, в том числе проверку пройдут воинские части 22 армейского корпуса и противовоздушной обороны, сформированные в конце прошлого года, указали в пресс-службе.

Комиссии проверят качество организации боевой подготовки, слаженность и боевую готовность подразделений, оценят состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка. Офицеры, сержанты и солдаты выполнят упражнения зачетных стрельб и сдадут нормативы по тактико-специальной, специальной и физической подготовкам.

Отметим, что на прошлой неделе контрольную проверку прошли соединения и воинские части общевойсковых объединений, дислоцированных в Ставропольском крае, на территории Дагестана, Северной Осетии и Чечни.

По словам генерала-полковника Александра Дворникова, с начала 2017 года войска Южного военного округа получили около 400 единиц новой и модернизированной военной техники. Всего в течение года войскам планируется поставить более 2,1 тыс. единиц новой техники.