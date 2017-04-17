Мыски, Кемеровская область, 17 апреля, 2017, 11:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области следователи предъявили обвинение в убийстве двух усыновленных детей супругам, также к ответственности за халатность хотят привлечь начальника отдела опеки и попечительства, сообщает региональный главк СКР.

geralt Обвинение

Инцидент произошел в городе Мыски (Кемеровская область). По версии следствия, 41-летний мужчина и его 42-летняя жена избивали взятых под опеку детей из детского дома для умственно отсталых — двух мальчиков и девочку.

В 2016 году пропал без вести один из мальчиков, ему тогда уже исполнилось 18 лет. Вскоре его тело было найдено в водоеме с черепно-мозговой травмой. Сами опекуны о его исчезновении не заявляли

Затем пропал второй ребенок, 16-летний мальчик. Опекуны заявили, что он сбежал, однако следователи нашли и его тело. Семейная пара тем временем начала распродавать имущество, чтобы переехать в Краснодарский край с двумя детьми — собственной и приемной дочерьми.

Следователи возбудили уголовное дело сначала по статье «Убийство», затем супругам были предъявлены обвинения по статьям «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В отношении начальника отдела опеки и попечительства по Мысковскому городскому округу возбуждено дело по статье «Халатность» — сотрудники опеки не проверяли усыновленных детей. Начальник отдела опеки и попечительства полностью признала вину.