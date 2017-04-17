Красноярск, 17 апреля, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Красноярск стал обладателем диплома третьей степени в рамках Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное поселение России» по итогам 2015 года. 14 апреля в Совете Федерации состоялось заседание Совета по местному самоуправлению, на котором были обсуждены вопросы благоустройства территорий населенных пунктов, вручены дипломы победителям Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Эдхам Акбулатов и Дмитрий Козак

В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам взаимодействия с гражданским сообществом при проведении благоустроительных работ, общественного контроля, обмена опытом городов России в направлениях, связанных с обустройством комфортной среды для проживания россиян. Участники заседания обсудили необходимость разработки методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территории поселений и городских округов. Также было акцентировано внимание на организации системной работы по обучению и повышению квалификации специалистов, занимающихся благоустройством и ряде других вопросов.

После завершения обсуждения состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», проводившегося Минстроем России.

В церемонии награждения лауреатов приняли участие: Председатель СФ Валентина Матвиенко, заместитель Председателя СФ Галина Карелова, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, первый заместитель председателя Комитета СФ Степан Киричук, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

В рамках селекторного совещания 17 апреля глава города Красноярска подчеркнул: «Третье место во Всероссийском конкурсе «Самое благоустроенное поселение России» по итогам 2015 года — это общая заслуга всех горожан, всех красноярцев. Мы вместе смогли реализовать целый ряд проектов по благоустройству, повышению комфорта, преображению городской среды в целом. И работа в этом направлении будет продолжаться».

Добавим, что по поручению главы города Красноярска Эдхама Акбулатова, диплом, подписанный Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, будет широко представлен всему городскому сообществу.