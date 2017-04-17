Красноярск стал одним из самых благоустроенных городов по итогам 2015 года
Красноярск, 17 апреля, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Красноярск стал обладателем диплома третьей степени в рамках Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное поселение России» по итогам 2015 года. 14 апреля в Совете Федерации состоялось заседание Совета по местному самоуправлению, на котором были обсуждены вопросы благоустройства территорий населенных пунктов, вручены дипломы победителям Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России».
В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам взаимодействия с гражданским сообществом при проведении благоустроительных работ, общественного контроля, обмена опытом городов России в направлениях, связанных с обустройством комфортной среды для проживания россиян. Участники заседания обсудили необходимость разработки методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территории поселений и городских округов. Также было акцентировано внимание на организации системной работы по обучению и повышению квалификации специалистов, занимающихся благоустройством и ряде других вопросов.
После завершения обсуждения состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», проводившегося Минстроем России.
В церемонии награждения лауреатов приняли участие: Председатель СФ Валентина Матвиенко, заместитель Председателя СФ Галина Карелова, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, первый заместитель председателя Комитета СФ Степан Киричук, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.
В рамках селекторного совещания 17 апреля глава города Красноярска подчеркнул: «Третье место во Всероссийском конкурсе «Самое благоустроенное поселение России» по итогам 2015 года — это общая заслуга всех горожан, всех красноярцев. Мы вместе смогли реализовать целый ряд проектов по благоустройству, повышению комфорта, преображению городской среды в целом. И работа в этом направлении будет продолжаться».
Добавим, что по поручению главы города Красноярска Эдхама Акбулатова, диплом, подписанный Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, будет широко представлен всему городскому сообществу.