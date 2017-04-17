Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2017, 11:05 — ИА Регнум.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» с разницей в 10 очков победил немецкий «Метцинген» в ответном полуфинальном матче Кубка Европейской гандбольной федерации. Итоговый счёт на табло — 31:21 в пользу хозяек площадки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды 17 апреля, эта победа позволила подопечным Фредерика Бужана выйти в финал турнира.

Rostovhandball.ru Игрок ГК «Ростов-Дон» Екатерина Ильина

«У каждого тренера есть две цели. Первая — чтобы команда прошла в следующий раунд турнира, вторая — показать хорошую игру. Мой главный приоритет — все игроки должны быть мотивированы и всегда думать о будущем, о предстоящих матчах. Чтобы хорошо играть до конца сезона, нужно упорно трудиться каждый день», — отметил наставник.

Теперь донская гандбольная дружина готовится к серьезному матчу. И вновь соперницами станут немки. Накануне стало известно, что в финал Кубка ЕГФ вышел «Битигхайм».Финал состоится в мае. 18 апреля пройдет жеребьевка, которая определит дату поединков и место проведения.

Напомним, у гандбольного клуба «Ростов-Дон» сезон 2016/17 не задался. Неудача настигла команду в Лиге чемпионов ЕГФ — дружина вылетела из групповой стадии. В связи с этим в ноябре 2016 года датчанин Ян Лесли, тренировавший «Ростов-Дон» с 2014 года, покинул команду. Соответствующее решение было принято по обоюдному согласию сторон. Позже на тренерском мостике датчанина сменил француз Фредерик Бужан.

«Ростов-Дон» не умер. Команда жива и готова бороться», — отметил ранее Бужан.

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