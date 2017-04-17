Казань, 17 апреля, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Новым премьер-министром Татарии стал Алексей Песошин. Его кандидатуру утвердили все комитеты парламента республики, а затем депутаты в ходе 27-й сессии, сообщает «Татар-информ».

Tatar-inform.ru Премьер-министр РТ Алексей Песошин

Утверждение кандидатуры проводилось открытым голосованием. Предложение поддержали 87 депутатов, один депутат проголосовал против и один воздержался.

На рассмотрение Госсовета кандидатуру Песошина внес глава республики Рустам Минниханов.

Ранее Песошин являлся главой администрации Советского района Казани. С 2010 года по январь 2014 года — работал руководителем исполкома Казани. С 10 января 2014 года стал первым заместителем премьер-министра Татарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 апреля прежний глава правительства республики Ильдар Халиков ушел в отставку. С 4 апреля Халиков назначен генеральным директором АО «Управляющая компания «Татэнерго».

Соответствующее решение принял Совет директоров АО «Управляющая компания «Татэнерго», поддержанное единственным акционером общества — АО «Связьинвестнефтехим».