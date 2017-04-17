Колумбус, США, 17 апреля, 2017, 11:03 — ИА Регнум.



Chaspik.spb.ru Гол

Победе ХК «Питтсбург Пингвинз «над соперниками из ХК «Коламбус Блю Джекетс» в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ помогла результативная игра нападающего Евгения Малкина.

Как ране сообщало ИА REGNUM, игра состоялась 16 апреля в Коламбусе (штат Огайо, США). Завершилась встреча в овертайме со счетом 4:5.

Шайбы в ворота «Коламбуса» забили Евгений Малкин (шайба и две передачи) на 34-й минуте, Джейк Гюнцель (хет-трик) — на четвертой, 52-й и 75-й минуте. Одну шайбу забросил на 26-й минуте Брайан Раст.

Малкин в игре набрал 3 (1+2) очка. По его словам, первый период у «Питтсбурга» не получился, сообщается на официальном сайте команды.

Однако, отметил хоккеист, «один гол может все изменить». «Эта победа очень важна, ведь 3−0 в серии это гораздо лучше, чем 2−1», — сказал он.

Напомним, российский хоккеист Евгений Малкин — воспитанник хоккейной школы ХК «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область).

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