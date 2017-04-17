Новосибирск, 17 апреля, 2017, 11:02 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Депутаты Государственной думы от Новосибирской области отчитались о своих доходах за 2016 год. Больше всех за год, согласно задекларированному доходу, заработал единоросс Максим Кудрявцев, меньше всех его однопартиец — Виктор Игнатов.

Так, Максим Кудрявцев («Единая Россия») отчитался о 52,8 млн рублей (это на 17,7 млн рулей выше дохода за 2015 год). В собственности совместно с супругой земельный участок для завершения строительства жилого дома (1504 кв. м), квартира (общая совместная собственность) — 174 кв. м, квартира (общая долевая собственность, ½) — 153,1 кв. м, подвал в общей долевой собственности — 1 122 кв. м и в совместной собственности незавершенный строительством объект. У супруги также в собственности земельный участок (1 710 кв. м), жилой дом (186,2 кв. м). Кроме того, в пользовании на срок полномочий депутата ГД у Кудрявцева квартира — 86,6 кв. м.

У единоросса Виктора Игнатова годовой доход составил чуть более двух млн рублей (в 2015 году его доход был также чуть более двух млн рублей — тогда он занимал пост вице-мэра Новосибирска). Из недвижимого имущества он задекларировал квартиру (безвозмездное пользование) — 102 кв. м, земельный участок (безвозмездное пользование) — 1 710 кв. м и жилой дом (безвозмездное пользование) — 580 кв. м.

Депутат от КПРФ Вера Ганзя отчиталась о почти 4,9 млн годового дохода (против 5,1 млн рублей в 2015 году). Кроме того, в собственности у нее две квартиры в России (58 и 45,5 кв. м) и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Александр Жуков («Единая России») отчитался о почти семи млн рублей своего дохода и 175,8 тысячах рублей — супруги (по сравнению с 2015 годом его доход вырос на более чем 230 тыс. рублей). На правах собствености Александру Жукову принадлежат два земельных участка (один на правах долевой собственности), дом в 626,4 кв. м (долевая собственность, ¼), квартира в 267,3 кв. м (долевая собственность, 1/3) и машиноместо. У супруги — земельный участок под строительство в 3 817 кв. м (долевая собственность, ¼), машиноместо и дом с квартирой в долевой собственности (¼, 1/3, соответственно). Из транспортных средств у Жукова — автомобиль «Амбассадор Гранд», у супруги — «Мерседес-Бенц S 350».

Еще один депутат от Единой России» Андрей Каличенко задекларировал годовой доход в пять млн рублей у себя, 28,7 тыс. рублей — у супруги (в 2015 году его годовой доход составлял 9,5 млн рублей — тогда он работал первым заместителем директора строительной компании). На правах собственности Каличенко принадлежат жилой корпус (584,3 кв. м) и квартира (95,90 кв. м); супруге — два земельных участка (787 и 1 200 кв. м, соответственно). Кроме того, в пользовании у депутата квартира (наем на срок полномочий депутата ГД) — 85,4 кв. м, квартира (безвозмездное пользование) — 70,6 кв. м. Автотранспорта у самого Андрея Каличенко нет, но зато у супруги два легковых автомобиля — «Тойота Королла» и «Тойота Лексус RX 450H».

Александр Карелин («Единая Россия») отчитался о почти 6,9 млн рублей своих и 291 тыс. рублей — супруги (его доход по сравнению с 2015 годом уменьшился на 133,5 тыс. рублей). В собственности Александра Карелина шесть земельных участков (один из них — общая долевая собственность, 2/3), из которых один земельный участок земли особо охраняемой территории и объектов — отдых. Также у депутата четыре жилых дома (19,7 кв. м, 201 кв. м, 60,2 кв. м и 16 кв. м) и индивидуальный жилой дом с хозяйственным блоком (1051,8 кв. м). У супруги в собственности квартира в 182,9 кв. м. Помимо этого у депутата Госдумы от Новосибирской области в пользовании три земельных участка (аренда). Кроме того, у Александра Карелина большой автопарк — пять легковых автомобилей (Mercedes-Benz S350 4 Matic, Mini Cooper S, Toyota Sequoia, ГАЗ М21 «Волга», ГАЗ 24 «Волга»), три мототранспортных средства (Мотовездеход CAN-AM, Мотовездеход Yamaxa 660FWA, Мотоцикл «Харлей-Дэвидсон») и Автоприцеп МЗСА, 817 711. У супруги задекларированы два легковых автомобиля — Mercedes-Benz G500 и Mini Cooper S.

Член фракции «Единая Россия» Дмитрий Перминов задекларировал 3,2 млн годового дохода, земельный участок под жилищное строительство (1 813 кв. м), жилой дом (318,4 кв. м), две квартиры (одна из которых в общей долевой сосбвенности, 1/3) и два легковых автомобиля: Lada 217 230 Priora и Toyota RAV-4.

Депутат от ЛДП Дмитрий Савельев отчитался о 4,6 млн рублей годового дохода, двух квартирах (одна из которых наемная на срок полномочий депутата Госдумы, а вторая в безвозмездном пользовании). За 2015 год Савельев отчитался о 6,5 млн рублей годового дохода.