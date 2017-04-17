Москва, 17 апреля, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») подготовила публичный ответ заявителям, которые обращались по поводу фильма «Матильда», передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. Также опубликованы результаты комплексной экспертизы сценария и видеоматериалов фильма. «Специалисты полностью подтвердили доводы людей, которые выступают против публичной демонстрации данной картины», — отмечает депутат.

Цитата из к/ф «Матильда». реж Алексей Учитель. 2017. Россия

В связи с большим количеством поступивших к парламентарию обращений граждан (всего около 30 тыс.) по вопросу сознательного оскорбления религиозных чувств верующих, а также разжигания вражды и унижения достоинства по отношению к религии, предположительно, допущенных должностными лицами Минкультуры РФ и создателями художественного фильма «Матильда», и учитывая пожелание заявителей (и иных заинтересованных лиц) получить публичный ответ, Поклонская сообщает, что «с учетом общественного резонанса, а также уже наступивших негативных последствий, спровоцированных фильмом (исторической драмой) «Матильда», в виде экстремистских проявлений (по данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка в порядке ст. 144−145 УПК РФ), мной было получено комплексное психолого-культуролого-юридико-лингвистическое, а также историческое исследование материалов фильма».

Экспертизу провели доктора психологических, юридических, филологических, культурологических, исторических наук со стажем экспертной деятельности до 28 лет. Среди них научные сотрудники ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», ФГБУ ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, профессор ФГБОУ «Московский государственный лингвистический университет», член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при ГУ министерства юстиции РФ по Москве.

Комиссия считает предоставленные материалы, в числе которых полный текст утвержденного сценария (под который выделены государственные субсидии) и видеопродукция в формате рекламных трейлеров, достаточными для объективных выводов о содержании и направленности фильма. В своем заключении эксперты полностью подтверждают доводы обратившихся к депутату граждан. «В частности, экспертами указано, что для восприятия и оценки фильма главное значение имеет общеизвестный факт, что Николай II и его супруга Александра Федоровна (злодейски убитые со всей семьей большевиками в июле 1918 года) причислены Русской Православной Церковью к лику святых мучеников как святые Царственные страстотерпцы. Данный факт не мог быть неизвестен создателям фильма, от которых «требовалась не только доскональная историческая достоверность, но и особая деликатность», — говорится в документе.

«Исследователи подчеркивают, что религиозное почитание верующими особо ценных для них объектов является формой реализации свободы вероисповедания и попадает под правовую охрану, гарантированную статьями 148 и 282 Уголовного кодекса РФ», — отмечает Поклонская.

В заключении экспертов отмечено, что ни в сценарии, ни в трейлерах его авторами не указывается, что фильм является пародией или фантастикой, что никакого отношения к реальным фактам он не имеет, и все персонажи выдуманы, а любые совпадения являются случайными. Напротив, режиссер фильма, широко его рекламируя, заявляет о том, что главным героем является император, дословно: «Вообще, это фигура главная в нашей картине. Хоть и называется она «Матильда», главный герой ее — Николай II». Таким образом: «<…> комиссия заключает, что созданный в фильме «Матильда» образ канонизированного Русской Православной Церковью Российского Императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан — верующих Русской Православной Церкви, поскольку названный фильм направлен на формирование вполне определенного — ложного образа Российского Императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека», цитирует Поклонская экспертов.

Также депутат обращает внимание, что «в своем заключении эксперты отмечают, что авторы фильма неоднократно используют манипулятивные приемы «подмены факта мнением, являющимся «художественным» вымыслом, ложного атрибутирования (наклеивания ярлыков), совмещения религиозного высокоценного с вульгарно-сексуальным». Тем самым создавая у зрителя ложное впечатление реальности образа, на самом деле не соответствующего исторической действительности».

«Конкретное выражение применения указанного приема заключается в задействовании в роли святого и религиозно почитаемого верующими Николая II — актера с порно-амплуа, а именно — германского актера Ларса Айдингера, исполнившего ранее вульгарную порнографическую роль печатника Амоса Кводфри (Amos Quadfrey) в порнографическом фильме П. Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания». Этим приемом создатели фильма «Матильда» избавляют себя от необходимости включать полностью порнографические сцены непосредственно в фильм «Матильда», фактически используя в этом фильме метонимическую отсылку к образам, содержащимся в вышеназванном порнографическом фильме с участием актера Ларса Айдингера», — цитирует Поклонская экспертов.

Порочащий прием, по мнению экспертов, авторы фильма использовали и в отношении Императрицы Александры Федоровны. «К ней был применен «ярлык приверженца оккультно-религиозных вероучений и практик, сопряженных с религиозным сатанизмом, которые крайне негативно воспринимаются в православном христианстве, православными верующими», — отмечает депутат Госдумы.

Таким образом, выводы экспертов в комплексном психолого-культуролого-юридико-лингвистическом и историческом заключениях являются достаточными и необходимыми для объявления компетентными органами предостережения о недопустимости выдачи прокатного удостоверения фильму «Матильда», созданному по сценарию, получившему субсидии из государственного бюджета, при этом оскорбляющему религиозные чувства верующих и провоцирующему на совершение экстремистских действий, уверена Поклонская.

В связи с этим, указанные экспертизы направлены Генеральному прокурору РФ, сообщила Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, недовольство у противников фильма вызвал сюжет картины, согласно которому будущий российский император Николай II был увлечён балериной Кшесинской. Узнав о том, что будущий император показан в роли любовника актрисы, противники картины обратились к Поклонской. Депутат дважды направляла запросы в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Матильду» на предмет оскорбления чувств верующих, но в надзорном ведомстве нарушений не выявили. Между тем в адрес прокатчиков картины и съемочной группы поступали угрозы. Первый показ состоится 6 октября, а в широкий прокат лента выйдет через двадцать дней после премьеры.