Бодайбо, Иркутская область, 18 апреля, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Всякий раз вместе с призывами восстановить великую царскую Империю и вернуть нам ту Россию, которая была до 1917 года, умело выворачивается наизнанку вопрос о положении простого рабочего человека в ту блистательную эпоху. Конечно, тяжелое положение трудящихся — это позднейшая «выдумка коммунистов». На самом деле, труд пролетария был почетен и хорошо оплачивался. А потом пришла горстка немецких шпионов и устроила переворот, хотя народ и не хотел, чтобы у него отбирали столь благодатную жизнь. Постоянный автор ИА REGNUM Анастасия Громова в рассказе о расстреле на Ленских приисках 1912 года приходит к выводу: все, что могла сделать царская власть для своего краха, она сделала своими руками, работая над этим долго и старательно.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Лена в нашей памяти

Тела расстрелянных рабочих — жертв ленских событий. 4 апреля 1912

Рабочие Ленских золотых приисков, одного из самых прибыльных предприятий в стране, акциями которого владели высшие лица государства, обеспечивали это благополучие собственным рабским трудом и жизнью в условиях, далеких от человеческих. Продуваемые со всех сторон бараки, нищенские зарплаты, которые полностью уходили на то, чтобы не умереть с голоду (а монополист ухитрился еще и выдавать часть зарплаты талонами, отоварить которые можно было в его же собственных лавках). Жены и дети, которых насильно заставляли работать на приисках, нередко выполнять и мужскую работу, с одной лишь разницей: их труд не оплачивался. Медицинское обслуживание существовало номинально, а уж о социальной защите в виде больничных или компенсации производственных травм не приходилось и говорить.

Ю. Н. Тулин. Лена. 1912

К марту 1912 года рабочие Ленских приисков начали стачку. Требования их показались начальству запредельной наглостью: восьмичасовой рабочий день, оплата сверхурочных и больничных, повышение зарплаты на треть, улучшение жилья.

Начальство на переговоры не пошло, решив подавить протест еще большим ухудшением условий. Рабочие не поддались. Когда же были арестованы руководители стачечного комитета, рабочие в числе около двух тысяч человек направились к прокурору с просьбой освободить арестованных. Мирное (именно мирное, не имевшее своей целью восстания) шествие было безжалостно расстреляно: более 500 убитых и раненых (то есть пострадал каждый четвертый), очевидно, призвано было подтвердить всю заботу властей о трудовом народе.

Но еще больше поразила реакция высшего руководства государства — реакция, решительно приблизившая власть к собственному краху.

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