Москва, 17 апреля, 2017, 10:43 — ИА Регнум. В 2017 году Росавтодор направит на приведение в норматив подведомственной дорожной сети 248 млрд рублей. Поступления в дорожный фонд страны от системы «Платон» составят около 10% от объема средств, выделяемых на ремонт федеральных трасс, сообщили в Росавтодоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Таким образом, условно, каждый десятый рубль, вложенный в ремонт дорог, поступит благодаря «Платону». В результате к декабрю будет отремонтировано более 8,5 тыс. км федеральных трасс.

На 1,5 тыс. километрах будет выполнен капремонт с заменой и укреплением основания дорог. К концу 2017 года в нормативное состояние будет приведено уже 77,5% федеральных трасс.

К концу 2018 года планируется привести в нормативное состояние все федеральные дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджеты регионов России в 2016 году получили за счет сборов системы «Платон» на ремонт дорог и мостов 22,9 млрд рублей. Благодаря первым сборам системы «Платон», удалось отремонтировать более 1000 километров самых проблемных дорог в 40 регионах и городах.

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Напомним, система сбора платежей «Платон» была запущена 15 ноября 2015 года. Деньги, собранные «Платоном», поступают в Федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.

Тариф «Платона» с окончанием льготного периода 15 апреля 2017 года должен был вырасти вдвое — с 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр пути. Однако правительство приняло решение фактически продлить льготный период и проиндексировать тариф лишь на 25%. С 15 апреля он составляет 1,91 рубля.

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