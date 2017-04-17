Калуга, 17 апреля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Калужским рекам Оке, Протве, Угодке, Страдаловке, Угре, Шане и Теперпцу грозит экологическая катастрофа из-за сброса неочищенных сточных вод. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник Калужского межрайонного природоохранного прокурора Екатерина Пилькова, в нарушении природоохранного законодательства замечены ООО «Калужский областной водоканал», ГП «Калугаоблводоканал», АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» и ГМП «Энергетик».

Pbs.org Сброс сточных вод

Прокурорская проверка показала, что очистка сточных вод осуществляется предприятиями области ненадлежащим образом. Качество сточных вод, а также воды в водных объектах региона не соответствует предъявляемым требованиям. Так, содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах превышает допустимую концентрацию, что губит биологические ресурсы водоемов.

Калужский межрайонный природоохранный прокурор возбудил в отношении предприятий и виновных должностных лиц 8 дел об административных правонарушениях.

Напомним, положением об охране рыбных запасов установлен прямой запрет на сброс в рыбохозводоемы, на берега и на лед этих водоемов неочищенных и необезвреженных сточных вод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация сложилась и с загрязнением реки Дырочная в городе Белоусово Жуковского района. Жители города обратились коллективной жалобой к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову. Выяснялось, что в реку Дырочная сбрасывают промышленные отходы сразу несколько производственных компаний. По словам местных жителей, воду из чистой когда-то реки теперь нельзя ни то что пить, а даже просто находиться с ней рядом — такой сильный зловонный запах она источает.