Симферополь, 17 апреля, 2017, 10:52 — ИА Регнум. К осени 2017 года в Крыму намерены завершить определение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом 17 апреля сообщила заместитель главы министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым Алла Архангельская в эфире радио «Спутник в Крыму».

Аполлинарий Васнецов. Крымский пейзаж. 1890

«Где-то до сентября-октября мы планируем завершить работу по установлению границ (ООПТ). Это первостепенная задача», — заявила Архангельская.

По ее словам, определение границ ООПТ идет с 2016 года, работы уже завершены на 50 объектах из 190. Все техзадания представлены на сайте госзакупок, до 20 апреля участники конкурса, желающие установить границы, а соответствующий договор будет заключен в начале мая.

Архангельская подчеркнула, что отсутствие границ приводит к «спорным, проблемным вопросам, которые возникают при выявлении нарушений гражданами режима по использованию данных территорий».

Наконец, в ходе работ будет установлены также охранные зоны объектов ООПТ. «Из 190 объектов нам необходимо будет установить охранную зону по 101 объекту», — заявила она.

По ее словам, размер охранной зоны может варьироваться в широком диапозоне, с радиусом до километра. «Охранная зона — это территория с учетом научных исследований: наука должна сказать при проведении исследований, какой радиус от границы заповедника должен попасть в эту охраняемую зону», — добавила заместитель главы Минэкологии Крыма.

Напомним, ранее с целью эффективной реализации госпрограммы «Охрана окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым» в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены данные о 27 особо охраняемых природных территориях Крыма.

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