Бастия, Франция, 17 апреля, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Матч тридцать третьего тура чемпионата Франции между «Бастией» и «Лионом» был отменен после первого тайма из-за нападения фанатов корсиканского клуба на игроков гостей. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на местные СМИ.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Конфликт разгорелся еще до начала игры, когда футболисты «Лиона» разминались на поле перед игрой. Сотрудники правоохранительных органов сумели справиться с ситуацией и не допустить потасовки между спортсменами и фанатами. Но после первого тайма, когда футболисты направлялись в подтрибунное помещение, болельщики вновь проявили агрессию, и делегат матча отменил его.

Кроме того, футбольные фанаты не дали покинуть стадион на автобусе игрокам «Лиона», которые вынуждены были вновь вернуться в раздевалку из соображений безопасности.

Ожидается, что французская футбольная лига примет санкции в отношении «Бастии».