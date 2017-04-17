Веллингтон, 17 апреля, 2017, 10:32 — ИА Регнум. 30 квадратных метров паутины обнаружились в заливе Bay of Plenty после наводнений, вызванных сильнейшим циклоном «Кук». Огромное мерцающее полотно паутины накрыло специальную насыпь, защищающую от цунами, в Папамоа, сообщает New Zealand Herald.

geralt Паутина

Это довольно редкое природное явление, когда тысячи пауков плетут единую сеть, которую пытаются использовать в качестве парашюта, чтобы спастись от стихийных бедствий, в данном случае — от наводнения.

Эксперт по паукам Музея Кентерберри доктор Кор Винк пояснил, что на самом деле в траве и на деревьях обитает огромное количество пауков, и они довольно часто используют нити паутины для перемещения по воздуху на большие расстояния.

Ранее подобное явление было зарегистрировано в 2014 году, когда пауки сплели 75-метровую сеть паутины после наводнения в Нортленде.