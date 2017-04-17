Москва, 17 апреля, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Итоги референдума в Турции вряд ли обнадежили самого Тайипа Эрдогана — слишком минимален разрыв между «да» и «нет», с другой стороны, результаты Брексита были до удивления схожими, что не помешало Терезе Мэй приступить к их реализации решительно и бесповоротно, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Так же решительно и бесповоротно будет, без всякого сомнения, действовать и автор турецких реформ. Судя по всему, Эрдоган не только стремится к усилению личной власти, но и, похоже, отказался от курса на евроинтеграцию», — рассуждает сенатор. «Во всяком случае, первая реакция в Брюсселе однозначна: такой Турции нечего делать в ЕС. И это явно не смущает турецкого лидера — внутренние цели ему кажутся намного более важными», — указал он.

Одна из них — преодоление сопротивления своих довольно влиятельных оппонентов, которые уже попытались совершить госпереворот. Тот факт, что Эрдоган рассматривает тему возвращения смертной казни (еще один пункт не в пользу евроинтеграции кстати, учитывая отношение европейцев к этому вопросу), говорит о серьезности его намерений, рассуждает Косачев в Facebook.

«Однако руки у президента не совсем свободны, и действовать придется, что называется, на грани фола», — полагает сенатор. «Он это умеет, но будет расти и сопротивление — среди влиятельных евроориентированных турок и сторонников парламентской республики, которая бы уравновешивала президентскую власть. Думаю, это еще не последний ход в «турецком гамбите», — отмечает Косачев.

По мнению сенатора, наблюдатели ближайшее столкновение мнений и оценок увидят ровно через неделю, когда в Страсбурге начнется апрельская сессия ПАСЕ. «По слухам, Турцию может ожидать возвращение в процедуру полномасштабного мониторинга, что явно не понравится «горячим турецким парням». Вот тут и можно будет проверить ПАСЕ на приверженность либо пресловутым европейским ценностям, либо не менее пресловутым интересам, геополитическим («Турция — це Европа?») и местечковым (риск потерять одного из главных плательщиков в Совет Европы в случае конфликта Турции с ПАСЕ резко возрастёт, и это на фоне неурегулированности статуса российской делегации)», — пишет Косачев. «Так что ближайшие недели обещают для Европы быть очень интересными», — резюмировал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предварительные итоги конституционного референдума в Турции указывают на победу сторонников перехода к президентской системе правления, окончательные итоги будут подведены через 11−12 дней, заявил глава Высшего избирательного совета (ВИС) Турции Сади Гювен.

По данным агентства Anadolu, которое наряду с Высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 99,5% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,4% голосов. Президент Турции Тайип Эрдоган уже объявил о победе своих сторонников на референдуме, назвав его важнейшим событием в современной истории страны. Оппозиция выразила несогласие с этими итогами.

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