Владивосток, 17 апреля, 2017, 10:51 — ИА Регнум.

Депутат Госдумы РФ от Приморского края Виктор Пинский по итогам 2016 года стал самым высокооплачиваемым дальневосточным представителем. Бывший руководитель региональной Федерации профсоюзов, член «Единой России» заработал свыше 49,6 млн рублей. Ему уступили либерал-демократ от Амурской области Иван Абрамов и единоросс от Сахалинской области Георгий Карлов. На двоих они задекларировали доход в 24,1 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Krym.er.ru Депутат Госдумы РФ от Приморского края Виктор Пинский

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Согласно декларации о доходах за 2016 год, Виктор Пинский (Приморский край и Сахалинская область) заработал более 49,6 млн рублей против 4,7 млн рублей в 2015 году. В собственности единоросса находятся земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (2,3 тыс. гектаров), земельный участок под спортивно-туристический комплекс (158 гектаров) и три парковочных места. При этом транспортных средств за депутатом Госдумы РФ не числится.

Вторым по объёму доходов представителем Приморья в Госдуме РФ стал Сергей Сопчук (Приморский край), он заработал в 9 раз меньше бывшего профсоюзного лидера — 5,4 млн рублей против 11 млн рублей на должности депутата Законодательного собрания Приморского края. Его супруга отчиталась почти о 3 млн рублей.

Единоросс задекларировал в России два земельных участка, два жилых дома, две квартиры и одно машиноместо. В Чехии за Сопчуком числятся квартира, два гаража и кладовка. Депутат является владельцем внедорожников Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz GL 450, Mercedes-Benz S 500 4MATIC. В коллекцию люксовых машин затесались советская «Волга» и автобус Volkswagen Caravelle.

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Коммунист Алексей Корниенко (Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область и ЕАО) заработал 4,7 млн рублей, а его супруга — 639,5 тыс. рублей. С позапрошлого года доходы четы не изменились. В собственности у них есть квартира, ещё одна квартира числится непосредственно за женой депутата Госдумы РФ.

Сестра бывшего мэра Владивостока Виктория Николаева (Приморский край) отчиталась о доходе в 3 млн рублей против 2,3 млн рублей на посту депутата Законодательного собрания Приморья. Ей принадлежат земельный участок (900 квадратных метров), жилой дом и квартира. Представительница «Единой России» передвигается на иномарках Toyota Harrier и Lexus LX 570.

Замыкает список бывший глава Артёмовского городского округа Владимир Новиков (Приморский край), заработавший за 2016 год почти 2,6 млн рублей против 1,7 млн рублей в позапрошлом году. Он владеет двумя земельными участками (свыше 2,7 тыс. квадратных метров), нежилым помещением, ½ объекта незавершённого строительства. В гараже у депутата Госдумы РФ стоит автомобиль NISSAN X-TRAIL.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от Камчатки Ирина Яровая и Константин Слыщенко за 2016 год увеличили свои доходы до 6,3 млн рублей и 4,3 млн рублей. Депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова, оставив кресло председателя правительства Якутии, тоже стала зарабатывать больше — она отчиталась о доходе за 2016 год в 6,4 млн рублей. Заработок Федота Тумусова, напротив, уменьшился с 5 до 4,9 млн рублей.