Лондон, 17 апреля, 2017, 10:29 — ИА Регнум.



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Число пострадавших в результате утечки неизвестного ядовитого вещества в Лондоне достигло 12 человек, передает 17 апреля ВВС.

В одном из баров района Далстон произошло ЧП: несколько человек получили ожоги, как сообщается, в результате утечки неизвестного вещества. В заведении на момент случившегося находились 600 человек.

200 человек покинули здание, а 400 человек эвакуировали прибывшие на место ЧП спасатели. Как минимум 12 человек получили травмы (ожоги).

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Как уточняют в местной полиции, угрозы жизни пострадавших нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сначала полиция заявляла о девяти пострадавших. Затем за помощью обратились еще двое. Вещество, которое вызвало ожоги, названо не было.