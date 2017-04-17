Хабаровск, 17 апреля, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Хабаровский край стал лучшим в ДФО и единственным в России регионом, где применяется весь комплекс мер по привлечению инвестиций. Высокая оценка региону поставлена в ходе презентации в Торгово-промышленной палате России, передает корреспондент ИА REGNUM.

ILoveKorea Индустриальный район (Хабаровск)

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По данным Минвостокразвития, из всех регионов ДФО именно Хабаровский край создает наилучшие условия для работы инвесторов. В регионе созданы две первые в России ТОСЭР и в ближайшее время будет создана третья.

«Количество заявленных в Хабаровском крае инвестиций в режиме свободного порта — наибольшее среди всех субъектов, где этот режим был введен в 2016 году. Поступили заявки от 12 инвесторов на общую сумму более 80 млрд рублей», — сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

В первые в России ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсомольск» на сегодняшний день поданы заявки от 61 инвестора — это четверть всех проектов на Дальнем Востоке. 27 компаний уже стали резидентами с проектами на сумму более 40 млрд рублей частных инвестиций.

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В свободный порт Ванино на сегодняшний день поступили заявки от 12 инвесторов на сумму 83 млрд рублей. 5 компаний уже стали резидентами порто-франко.

Почти 2 млрд рублей вкладывает, на льготных условиях, фонд развития Дальнего Востока в создание почтового логистического хаба в Хабаровске.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России 2010 — 2020» в ДФО будут модернизированы 6 морских портов. 8,8 млрд рублей на эти цели будут предоставлены из федерального бюджета. Между тем, у ряда экспертов вызывают опасения некоторые преференции, предоставляемые инвесторам. Так, Российский профсоюз моряков очень встревожен тем, что резиденты — судовладельцы получат неограниченную возможность привлекать иностранную рабочую силу, а российские моряки останутся без работы.