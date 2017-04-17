Москва, 17 апреля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Сейчас центр тяжести в прогнозировании динамики российской валюты сместился в геополитическое поле. Традиционные, фундаментальные показатели для рубля благоприятны, считает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов. Цены на нефть стабилизировались в районе 56 доллара за баррель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллары

«Продолжающийся рост количества работающих буровых в США и как следствие увеличение добычи нефти пока не приводит к существенному снижению котировок. Компенсирует этот негатив для нефти решительность ОПЕК в вопросе сокращения добычи. На прошедшей неделе они даже высказали общее желание вернуть цены на нефть на уровень в 60 доллара за баррель», — сказал эксперт.

Другим позитивным фактором для рубля, по его мнению, «стали слабые данные по инфляции в США, индекс CPI в марте упал на 0.3%, что в перспективе может снизить потенциал подъема процентной ставки ФРС США, а это благоприятно для рубля. Геополитические риски сейчас сместились от Сирии на Дальний Восток».

«После ракетного удара США по Сирийской авиабазе были очень серьезные опасения резкого осложнения американо-российских отношений, однако визит госсекретаря США Р. Тиллерсона в Москву снял напряжение. Теперь центр напряженности — Северная Корея. Военная реализация конфликта США и Северной Кореи может привести к непредсказуемым последствиям и росту рисков на глобальных рынках», — пояснил Богданов.

«Для рубля, с одной стороны — это негативно, а с другой — в следствие конфликта возможен резкий рост цен на нефть, что однозначно будет плюсом для российской валюты. Поэтому можно прогнозировать, что рубль в паре с долларом будет постепенно подходить к уровню 55, а в паре с евро к 58», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России на 17 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 31 копейку, до 56,29 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 59,77 рубля, что ниже предыдущего дня на 51 копейку.