Сеул, 17 апреля, 2017, 10:10 — ИА Регнум. «Эре стратегического терпения» в отношении Северной Кореи пришел конец, заявил 17 апреля американский вице-президент Майкл Пенс, сообщает Yonhap News.

(сс) stephan КНДР

Побывав в демилитаризованной зоне между Республикой Корея и КНДР, республиканец отметил, что Вашингтон находится в союзе с Южной Кореей, которой угрожает Пхеньян.

Как он заявил, Вашингтону и его союзникам пора вести себя в отношении Северной Кореи более решительно. «Стратегическому терпению пришел конец», — подчеркнул он.

Напомним, 16 апреля Пхеньян осуществил неудачный ракетный пуск в районе города Синпхо. Днем ранее, на параде в честь 105-летия основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, была представлена военная техника. В том числе баллистические ракеты подводных лодок «Пуккыксон-2».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Пенс прибыл на военную базу США Кэмп-Бонифас в Южной Корее. Здесь проходит совещание с военачальниками и встреча с американскими военнослужащими.

Одной из целей визита являются переговоры с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном по северокорейской ракетно-ядерной проблеме.

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