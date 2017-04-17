Москва, 17 апреля, 2017, 10:09 — ИА Регнум.



Мир или война

Российско-американские отношения в последнее время ухудшились. Так, 42% граждан РФ считают отношения России и США напряженными, 28% — прохладными, 12% — враждебными. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству граждан (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной (или уже идущей), достигла 30%.

К президенту США Дональду Трампу жители России относятся хуже, чем месяц назад. Доля отрицательных ответов выросла с 7% до 39%, доля положительных ответов снизилась с 38% до 13%.

Недоверие к Трампу испытывают 31% жителей России, о разочаровании говорят 19%, о безразличии — 29%. По сравнению с мартом, уважение, симпатию и надежду сегодня к нему испытывают существенно реже.

Опрос проведен 11−12 апреля 2017 года В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в США вышли на улицы с протестами тысячи людей. В частности, собравшиеся в Нью-Йорке граждане окрестили свой митинг «Налоговым маршем».

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